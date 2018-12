Hannover

Im September hat Amazon sein neues Sortierzentrum in Garbsen offiziell eröffnet – nun will die Gewerkschaft Verdi auch hier Beschäftigte organisieren und Druck auf das Unternehmen ausüben. „ Verdi wird sich zeigen“, kündigte der stellvertretende Bezirksgeschäftsführer Matthias Hoffmann am Donnerstag an. Bereits jetzt gebe es unter den Beschäftigten einige Verdi-Mitglieder.

Die Gewerkschaft kritisiert die Löhne und die Arbeitsbedingungen bei dem Konzern und versucht seit über fünf Jahren, ihn mit Warnstreiks zur Aufnahme von Verhandlungen über einen Tarifvertrag zu bewegen – bislang jedoch erfolglos. Nach Darstellung von Amazon liegen die Löhne der Mitarbeiter in den Logistikzentren bereits jetzt im oberen Bereich dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich sei. Bis Ende des Jahres sollen laut früheren Aussagen des Unternehmens mindestens 300 Arbeitsplätze im neuen Sortierzentrum in Garbsen entstehen.

Von Christian Wölbert