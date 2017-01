Niedersachsens Arbeitsmarkt verliert Schwung

Der Stellenaufbau auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen dürfte sich in diesem Jahr abschwächen. Damit rechnet Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Arbeitsagentur in Niedersachsen-Bremen und erwartet „mehr Gegenwind“. Die Arbeitslosenquote bewegt sich derweil auf dem Niveau von 1980.