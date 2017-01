Niedersachsens Unternehmen suchen Arbeitskräfte

Hannover. "Wir hatten im vergangenen Jahr eine sehr starke Nachfrage", sagte am Montag eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen und Bremen. Der regionale Stellenindex - ein Indikator für die Nachfrage nach Arbeitskräften - stieg nach einem leichten Rückgang im November um 4 auf 246 Punkte und erreichte damit ein Allzeithoch.

Angesichts der stabilen Konjunktur rechnet die Agentur auch für die kommenden Monate mit einer weiterhin hohen Einstellungsbereitschaft der Unternehmen. Auch in Bremen zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab.

Die konkreten Zahlen für den Arbeitsmarkt im letzten Monat des Vorjahres stellt die Behörde an diesem Dienstag vor. Im November lag die Arbeitslosenquote in Niedersachsen bei 5,7 Prozent und damit auf dem tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die detaillierte Jahresbilanz für das Gesamtjahr 2016 will die Behörde Ende Januar präsentieren.

dpa