Wenn der Gesetzgeber neue Vorschriften macht, ist schnell vom Stellenabbau die Rede. Das ist auch in der Autoindustrie so. Allerdings dürfte der forcierte Umstieg auf E-Autos in der Tat Jobs kosten – denn in der Produktion fallen viele Komponenten weg. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.