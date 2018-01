NordLB sieht deutsche Wirtschaft 2018 unter Volldampf

Hannover. Der Konjunkturaufschwung in Deutschland geht nach einer Prognose der NordLB weiter. Die deutsche Wirtschaft werde im laufenden Jahr um 2,6 Prozent wachsen, sagte der Vorstandschef der größten norddeutschen Landesbank, Thomas Bürkle, am Mittwoch in Hannover. Für das abgelaufene Jahr 2017 werde ein Plus von 2,3 Prozent erwartet - zuvor sei ein Anstieg um 1,5 Prozent prognostiziert worden, sagte NordLB-Chefvolkswirt Torsten Windels.

Die deutsche Wirtschaft profitiere vor allem von der Inlandsnachfrage. Für die Eurozone erwartet die NordLB 2018 ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent.

Von dpa