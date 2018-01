Gewinn steigt stark, Skepsis wächst

Braunschweig. Europas zweitgrößter Zuckerproduzent Nordzucker verbucht derzeit zwar starke Gewinne, blickt aber mit Skepsis in die Zukunft. Erfolgreiche Einsparprogramme nannte das Unternehmen am Montag als einen Grund für den Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017/2018, das noch bis Ende Februar läuft: Bis Ende November machte Nordzucker mit 143,5 Millionen Euro 75 Prozent mehr Gewinn als im gleichen Vorjahreszeitraum. Allerdings sank der Umsatz in den ersten neun Monaten leicht auf 1284 Millionen Euro, was vor allem auf den Absatzrückgang bei Bioethanol zurückgeführt wird.

Der Blick auf das abschließende Quartal und das kommende Geschäftsjahr sei wegen Auswirkungen der ausgelaufenen EU-Marktordnung getrübt. „Die Ausweitung der Flächen und die damit einhergehende Überproduktion von Zucker in der EU haben wir immer sehr kritisch gesehen. Sie stellen die gesamte Branche jetzt vor große Herausforderungen“, sagte der Vorstandsvorsitzende, Hartwig Fuchs, der sein Amt zum 1. März an den bisherigen Vorstand für Agrarwirtschaft, Lars Gorissen, abgibt. „Der Wettbewerbsdruck und der Preisverfall werden sich auch im letzten Quartal fortsetzen“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen mit Hauptsitz in Braunschweig jedoch noch mit einem Ergebnis deutlich über dem Vorjahr. Nordzucker beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit rund 3200 Mitarbeiter.

Von Christian Brahmann