Produktion in Emden ruht noch länger

Der Volkswagen-Konzern drosselt wegen der schwachen Auslastung erneut die Produktion in seinem Werk in Emden. Die Bänder sollen dort am 16., 17. und 21. Februar stillstehen, wie ein Sprecher des Werks am Dienstag sagte. Ob dafür Kurzarbeit angemeldet wird, stehe noch nicht fest.