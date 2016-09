Hamburg. Im ersten Halbjahr 2015 waren es noch 2,26 Terawattstunden gewesen.

Ursache für den Anstieg ist die steigende Zahl von Windparks, die ans Netz gehen, teilte Tennet am Donnerstag am Rande der Windenergie-Messe WindEnergy in Hamburg mit. Nach Daten der Branchenorganisation Deutsche Windguard waren zur Jahresmitte 733 Windkraftwerke mit einer Leistung von 3,2 Gigawatt in der Nordsee errichtet. Dazu kommen 102 Windkraftwerke mit 388 Megawatt Leistung in der Ostsee, die nicht zum Tennet-Netzgebiet gehört.

dpa