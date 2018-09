Hannover

Die hannoversche Finanzberatungsgesellschaft RWS hat ehrgeizige Wachstumspläne. Die Zahl der Berater soll von aktuell 250 bis zum Jahr 2030 auf 500 steigen, sagte der RWS-Vorstandsvorsitzende Jörg Christian Hickmann am Freitag anlässlich des 40-jährigen Firmenjubiläums. Die Nachfrage nach Beratung sei „extrem groß“. Auch die Zentrale in Hannover-Lahe mit aktuell rund 30 Mitarbeitern werde wachsen, um den Vertrieb stärker zu unterstützen, kündigte Hickmann an.

Die RWS Vermögensplanung AG ist nach eigenen Angaben der bundesweit viertgrößte Finanzberater, an dem keine Produktanbieter wie Banken, Bausparkassen oder Versicherungen beteiligt sind. Stattdessen gehört das Unternehmen den Mitarbeitern und den ausschließlich für RWS tätigen, freien Beratern. Letztere würden einheitlich vergütet, unabhängig von der Höhe der Provision für einzelne verkaufte Produkte, erklärte Hickmann. Das System steigere die Beratungsqualität.

Insgesamt hat RWS über 400 Millionen Euro von Kunden in Fonds angelegt; 300 Millionen Euro davon in Fonds, die das Unternehmen zusammen mit Partnern selbst entwickelt hat. Der Schwerpunkt des Vertriebs liegt in Niedersachsen, RWS ist aber auch bundesweit vertreten.

Von Christian Wölbert