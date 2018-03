VW Nutzfahrzeuge erzielt Rekordgewinn

Hannover. Die Sparte der leichten Nutzfahrzeuge bei Volkswagen will künftig für jede neue Modellgeneration eine Variante mit elektrischem Antrieb anbieten. Neue Lösungen für den Stadtverkehr seien eine „riesige Chance, wenn wir es richtig machen“, sagte Markenchef Eckhard Scholz am Freitag in Hannover. Im vergangenen Jahr legte der Absatz um 4,2 Prozent auf rund 498.000 Stadtlieferwagen, Transporter und Pick-ups zu. Der Umsatz stieg um 7,1 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Im laufenden Geschäft verdienten die VW-Nutzfahrzeuge 853 Millionen Euro, 87,6 Prozent mehr als 2016. „Das ist der höchste Gewinn unserer Unternehmensgeschichte“, sagte Scholz.

Von dpa