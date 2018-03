Rossmann wird am Weltfrauentag zur Rossfrau

Hannover. Die große Rossmann-Filiale in der Innenstadt von Hannover wird am Weltfrauentag zur Rossfrau. Hintergrund ist die Kampagne mit dem Titel „Lasst die Powerfrau raus“, die vor allem in sozialen Netzwerken kommuniziert wird. Bei der größten Rossmann-Filiale Deutschlands in der Innenstadt in Hannover wird symbolisch für alle Filialen in Deutschland das Branding geändert. Sogar das bekannte Centaur-Logo wird weiblich.

Rossmann heißt jetzt Rossfrau: Anlässlich des Weltfrauentags benennt sich die Drogeriemarkt-Kette mit Sitz in Burgwedel für eine Woche um. Zur Bildergalerie

Der Drogerie-Konzern begleitet das Event in der Innenstadt mit verschiedenen Promotion-Aktionen. Mit dabei Geschäftsführer Daniel Roßmann und Beauty-Bloggerin und frühere Kandidatin bei Germany’s Next Topmodel Louisa Mazzurana.

Im Vorfeld der Aktion gab es reichlich Kritik und Spott in sozialen Netzwerken.

Von ewo