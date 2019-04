Burgwedel

Der Drogerieriese Rossmann steckt Millionen von Euro in neue Geschäfte. Allein in Deutschland sollten im laufenden Jahr 90 Millionen Euro in 110 neue Märkte fließen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Burgwedel mit. Dazu kämen 175 Modernisierungen. Insgesamt sollten bundesweit 140 Millionen Euro investiert werden, weltweit 215 Millionen Euro. Geplant sei, im In- und Ausland 200 neue Filialen zu eröffnen. Allerdings würden auch Geschäfte geschlossen, so dass per Saldo rund 160 neue Läden übrig blieben, sagte Geschäftsführer Peter Dreher.

Trotz des Umbruchs hin zum Online-Handel sei das Drogeriegeschäft davon kaum berührt, erklärte Rossmann-Chef Dirk Roßmann. Das Online-Geschäft der Kette sei mit 30 Millionen Euro unbedeutend. Allerdings werde das Online-Geschäft wachsen - wenn auch auf niedriger Basis, erklärte Geschäftsführer Raoul Roßmann.

Von RND/dpa