Hannover

Besserer Schutz für E-Mails und Daten – das hat sich das hannoversche Start-Up unternehmen Tutanota auf die Fahne geschrieben. Mit ihrem neuen E-Mail-Clienten will Tutanota großen Mail-Anbietern wie Google Konkurrenz machen. „Datenpannen und Identitätsdiebstahl sind die größten Risiken für jeden Internetnutzer“, erklärt Matthias Pfau, Gründer und Entwickler von Tutanota. Die Mailboxen der Nutzer enthielten mittlerweile so viele wichtige Informationen und seien meist mit mehreren online-Services wie Amazon, PayPal und Facebook verbunden, dass es immer wichtiger werde, die Mailboxen entsprechend zu abzusichern. „Daten unverschlüsselt in der Cloud zu speichern, ist heutzutage einfach keine Option mehr”, so Pfau. Tutanota habe deshalb eine sichere Alternative zu Mainstream-Anbietern wie Gmail und Yahoo entwickelt.

Der neue E-Mail-Client von Tutanota. Quelle: Tutanota

Laut Pfau liegt die Herausforderung bei Verschlüsselung darin, dass der Nutzer seine verschlüsselten Daten nicht auf dem Server durchsuchen kann. Eine Suchfunktion für das Postfach sei aber wichtig. Die App des Unternehmens würde deshalb einen verschlüsselte Suche generieren. Der Nutzer könne die Anwendung wie jede andere bedienen, während seine Daten trotzdem verschlüsselt werden. Laut Tutanota gibt es weltweit mittlerweile mehrere Millionen Nutzer.

Dadurch, dass alle Daten automatisch Ende-zu-Ende verschlüsselt werden, besitzt nur der Nutzer seine Daten. „Tutanotas Verschlüsselung ermöglicht die Vorteile der Cloud – Verfügbarkeit, Kosteneffizienz, automatisches Backup“, sagt Pfau. Der Nutzer müsse aber nie seine Datenhoheit aufgeben.

Zwischen Freitag (Black Friday) und Montag bietet das hannoversche Start-Up die Premium- und Pro-Version fünf Monate kostenlos an. Die Versionen haben Funktionen wie die Unterstützung der eigenen Domain, Alias-Adressen, Whitelabel-Anpassungen und Login-Platzierung auf der eigenen Webseite.

Von Tomma Petersen