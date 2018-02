So viele Menschen pendeln von und nach Niedersachsen

Hannover. Die Wirtschaft wächst, mehr Menschen finden eine Arbeitsstelle – und sehr viele machen sich dorthin auf einen langen Weg. Immer mehr Menschen in Niedersachsen sind Berufspendler, wie die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit am Montag bekannt gab. Im vergangenen Jahr kamen rund 290.100 Beschäftigte aus anderen Bundesländern als Pendler nach Niedersachsen - 7600 Menschen oder 2,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Noch mehr Menschen aus Niedersachsen allerdings fuhren für den Job über die Landesgrenzen, nämlich 424.000 und damit 2,4 Prozent mehr.

„Niedersachsen macht leichte Fortschritte darin, sein Fachkräftepotenzial auszuschöpfen“, sagte Agenturchefin Bärbel Höltzen-Schoh zu der aus Sicht der Regionaldirektion positiven Entwicklung der Pendlerströme. Traditionell sei der Anteil der Auspendler aus Niedersachsen stets höher gewesen – „aber die Schere schließt sich jetzt ein bisschen.“ Zurzeit hätten Fachleute gute Chancen, auch hierzulande einen guten Job zu finden. Allerdings gebe es noch Spielraum, Arbeitnehmer an hiesige Unternehmen zu binden – etwa mit besseren Karrierechancen und der Möglichkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren, sowie bei der Bezahlung.

Nach Niedersachsen pendelten vor allem Berufstätige aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Bremen. Bremen zeigte sich auf der anderen Seite auch als starker Beschäftigungsstandort mit 136 300 Einpendlern, die meisten kamen aus Niedersachsen. Berufstätige aus Niedersachsen fuhren außer nach Bremen vor allem nach Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Bei sehr weit vom Hauptwohnsitz entfernten Arbeitsplätzen, etwa im Saarland, geht die Arbeitsagentur davon aus, dass nicht täglich, sondern vielleicht nur am Wochenende gependelt wird.

Auch Doppelverdiener-Haushalte sorgten für den Anstieg der Pendlerzahlen, fand unlängst das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) heraus. Dabei werde Pendeln häufig als Belastung wahrgenommen, die sich auch auf die Gesundheit auswirken könne. Es gebe Anzeichen dafür, dass mit zunehmender Länge der Pendelstrecke die Lebenszufriedenheit leide, warnte das Institut. Die Strecken werden in der Tat immer länger: Nach deutschlandweiten Zahlen des Bundesarbeitsministeriums hat sich der Zeitaufwand zwischen 2007 und 2016 um 5,5 Prozent erhöht. Der Weg zur Arbeit nimmt demnach im Durchschnitt mittlerweile 44 Minuten in Anspruch.

Jeder Vierte in der Region Hannover ein Einpendler

Die Bundesarbeitsagentur hat auch zu den Pendlerströmen der Landkreise Zahlen erhoben, diese Daten in ihrem im vergangenen Jahr veröffentlichten „Pendleratlas“ beziehen sich allerdings auf 2016. Aus der Region Hannover pendelten demnach rund 60500 Berufstätige und damit gut 14 Prozent in einen anderen Kreis. Die Zahl der Einpendler in das Ballungsgebiet war mit gut 124000 Beschäftigten von außerhalb mehr als doppelt so hoch. Jeder vierte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Region war ein Einpendler aus einem anderen Landkreis. Die meisten kommen aus dem Kreis Hildesheim, gefolgt von Schaumburg, Celle, Peine und Hameln-Pyrmont. Mehr dazu lesen Sie hier.