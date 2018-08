Hannover

Niedersachsens Unternehmen stöhnen unter steigenden Strompreisen, die trotz konstanter Erzeugerkosten durch Steuern, Abgaben und Umlagen in die Höhe getrieben würden. „Deshalb fordern niedersächsische Unternehmen von der Bundesregierung, in der Energiepolitik vorrangig Steuern, Abgaben und Umlagen auf den Strompreis zu senken“, heißt es in einer am Mittwoch in Hannover vorgestellten Studie der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN). Sie basiert nach IHKN-Angaben auf einer bundesweiten Unternehmensumfrage, die Ende September vorgestellt werden soll.

IHK: Brauchen Plan für Energiepolitik

Demnach mussten in den vergangenen zwölf Monaten über die Hälfte der Unternehmen gestiegene Strompreise bezahlen. „Vor allem für die produzierende Wirtschaft führt ein Anstieg der Strompreise zu Wettbewerbsnachteilen auf den internationalen Märkten“, mahnte IHKN-Hauptgeschäftsführerin Susanne Schmitt. Es sei daher wichtig, dass die Bundesregierung einen klaren Plan für die Energiepolitik entwickle und auch beibehalte. Vor allem der Netzausbau müsse dringend vorangetrieben werden, warnt die IHKN.

Von RND/dpa