Hannover

Wer denkt, dass Smartphones nur zum Daddeln taugen, irrt. Auch die Steuererklärung lässt sich mittlerweile am Handy erledigen. Von diesem Trend will auch das hannoversche Unternehmen Smartsteuer profitieren: Es übernimmt das Start-up Steuerbot aus Stuttgart, das Steuererklärungs-Apps anbietet. „Mit Steuerbot runden wir unser Profil mit dem interessantesten Akteur im Bereich mobiler Steuererklärungen ab“, sagte Björn Waide, Geschäftsführer von Smartsteuer, am Montag. Zum Kaufpreis machten die beiden Firmen keine Angaben.

Steuerbot bietet eine kostenlose Smartphone-App, mit der Nutzer ihre Steuerklärung im Stil eines WhatsApp-Chats erstellen. Das Programm fragt im Laufe des automatisch gesteuerten Dialogs die Daten des Nutzers ab. Zumindest die Basisversion der App soll auch künftig gratis bleiben, erklärte Waide der HAZ. Denkbar seien kostenpflichtige Zusatzfunktionen und weitere Geschäftsmodelle.

Smartsteuer selbst bietet ebenfalls Software an, die Nutzern dabei hilft, ihre Steuererklärung zu erledigen. Diese ist für die Verwendung im Browser auf einem Tablet oder PC optimiert. Smartsteuer ist seit 2010 am Markt und beschäftigt in Hannover mittlerweile 23 Mitarbeiter. Seit 2012 gehört das Unternehmen zur Freiburger Haufe-Gruppe.

Von Christian Wölbert