Hannover

Termin, Tickets, Freikarten, Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Aussteller: Bei der Cebit 2018 in Hannover läuft vieles anders als in den vergangenen Jahren. Erstmals findet die Messe im Juni statt (11. bis 15.6.). Außerdem will sie mehr sein als nur eine Messe: ein „Business-Festival für Innovation und Digitalisierung“ mit Konzerten, Konferenz und Networking. Im folgenden beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Cebit.

Messetage und Öffnungszeiten: Wann findet was statt?

Am Montag (11. Juni, „Take-Off-Monday“) gibt es nur ein Konferenzprogramm mit Vorträgen und Diskussionen über Digitalisierung. Die Stände der Aussteller haben noch nicht geöffnet. Wer am Montag die Konferenz besuchen will, muss sein Cebit-Ticket vorab online auf der Cebit-Webseite registrieren.

Die Messehallen haben von Dienstag bis Freitag geöffnet. Los geht es jeweils um 10 Uhr. Die Hallen schließen um 19 Uhr, das Messegelände bleibt aber bis 23 Uhr geöffnet, denn zwischen den Hallen finden Konzerte, Vorträge und weitere Veranstaltungen statt. Am Freitag ist auf dem gesamten Gelände schon um 17 Uhr Feierabend.

Tickets und Preise: Was kostet der Besuch?

Wer von einem Aussteller eingeladen wird, kann die Cebit in der Regel kostenlos besuchen. Alle anderen müssen bezahlen: Die Cebit verkauft auf ihrer Webseite Dauertickets für 200 Euro, Tagestickets für 100 Euro und Abendtickets (“Fireside Ticket“) für 15 Euro. Das Tagesticket für den Freitag (“Digital Friday“) kostet nur 20 Euro. Ermäßigungen gibt es unter anderem für Studenten, Schüler und Mitarbeiter von Behörden. Außerdem verteilen einige Verbände, Medien und Kammern Codes, mit denen man einen Rabatt von 50 Prozent erhält (zum Beispiel der ADAC für seine Mitglieder).

Aussteller: Welche Unternehmen kommen zur Cebit 2018?

Die Cebit rechnet mit 2500 bis 2800 Ausstellern. Eine Liste gibt es hier. Prominente Unternehmen sind unter anderem Facebook, Vodafone, SAP, Software AG, Hewlett Packard Enterprise, AVM, Oracle, Intel, IBM, Huawei Enterprise Business Group, Ricoh, Atos, LG Electronics, Datev, VW, Continental, ADAC, Ionity, Deutsche Bahn, BASF und Aldi Nord. Die Deutsche Telekom veranstaltet Konferenzen auf der Cebit. Microsoft ist nicht vertreten.

Konzerte: Welche Bands treten auf?

Dienstag: Mando Diao (20:30 –21:45) Mittwoch: Jan Delay (20:30 –21:45) Donnerstag: Digitalism (20:30 –21:45)

Davor und danach treten jeweils weitere Künstler auf. Um die Konzerte zu sehen, braucht man ein normales Cebit-Ticket oder das günstige Abendticket.

Nahverkehr: Wie kommt man zum Messegelände?

Das Cebit-Ticket ist KEIN Fahrausweis für den öffentlichen Nahverkehr. Der hannoversche Verkehrsbetrieb Üstra verkauft ein spezielles Cebit-Ticket für 25,40 Euro. Dieses berechtigt vom 10.06.2018 bis 15.06.2018 zu beliebig vielen Fahrten im ganzen GVH-Tarifgebiet mit allen Bussen und Bahnen der GVH-Partner.

Konferenz: Welche Sprecher treten auf?

Zur Eröffnung am Montag kommen unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Die bekanntesten Köpfe auf den Konferenzen der Cebit sind Anke Domscheit-Berg (Die Linke), Bernd Althusmann (CDU, Wirtschaftsminister Niedersachsen), Marya Gabriel (EU-Kommissarin), Gesche Joost (Universität der Künste Berlin), Johann Jungwirth (VW), Henning Kagermann (Acatech), Anja Karliczek (CDU, Bundesbildungsministerin), Dieter Kempf (BDI), Janina Kugel (Siemens), Christian Lindner (FDP), Auma Obama (Sauti Kuu Foundation), Arne Schönbohm (BSI), Ranga Yogeshwar (Journalist), Brigitte Zypries (SPD). Auch diverse Mitarbeiter von Google und Facebook halten Vorträge. Eine Liste gibt es hier.

Von Christian Wölbert