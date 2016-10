Hannover. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief an die Mitarbeiter betonte Geschäftsführer Jochen Büntgen am Dienstag: "Gerüchte über eine Verlagerung des Sitzes der Gesellschaft sind falsch; Tuifly ist eine deutsche Gesellschaft, die auch in Zukunft weiter am Standort Hannover operieren wird." Büntgen, der nach diesen Angaben in einem möglichen neuen Verbund die operative Führung übernehmen würde, betonte zudem: "Unser Unternehmen Tuifly soll auch in einem möglichen neuen Verbund als Gesellschaft erhalten bleiben."

Damit würden bestehende Tarifverträge unberührt bleiben, hieß es weiter. Entscheidungen seien bisher nicht getroffen, zunächst würden zeitnah intensive Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern geführt. Wörtlich heißt es in der Erklärung: "Stimmen, die behaupten, Tuifly solle "abgewickelt werden" oder es solle eine "Bad Bank" gegründet werden, sind falsch." Am Freitag war bekanntgeworden, dass Tuifly in eine neue Dachholding mit einer anderen Airline integriert werden soll. Arbeitnehmervertreter fürchten Job-Verluste - am Tuifly-Sitz in Hannover fanden daher am Dienstag Krisensitzungen statt, zu denen am Nachmittag Tuifly-Aufsichtsratschef Henrik Homann erwartet wurde. Nach Medien-Berichten könnten allerdings die 41 Flieger aus dem Reich des Touristik-Konzerns Tui in einer neuen Holding-Gesellschaft aufgehen, die möglicherweise in Österreich angesiedelt wird.

Am Wochenende und auch am Dienstag waren viele Urlaubsflüge von deutschen Flughäfen verspätet gestartet. Für viele Fluggäste der Gesellschaften Tuifly und Air Berlin hat die Reise auch am Dienstag vereinzelt mit stundenlangen Verspätungen begonnen. Tuifly begründete die Beeinträchtigungen des Flugbetriebs mit kurzfristigen Krankmeldungen ihrer Flugzeugbesatzungen.

dpa