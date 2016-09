Tuifly soll neue Eigentümer bekommen

Der Ferienflieger Tuifly soll offenbar einen neuen Mehrheitseigentümer bekommen. Der Mutterkonzern Tui will seine Chartergesellschaft in einen Verbund mit einer anderen Fluggesellschaft einbringen. Dies geht aus einem Schreiben von Tuifly-Aufsichtsratschef Henrik Homann an die Mitarbeiter hervor, das der HAZ vorliegt.