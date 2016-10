Tuifly und Air Berlin Reisende müssen weiter mit Flugausfällen rechnen

Hannover. Air-Berlin- und Tuifly-Passagiere müssen sich auf weiteres Ungemach einstellen. Nach Informationen aus Branchenkreisen rechnet Air Berlin mit weiteren Flugausfällen infolge kurzfristiger Krankmeldungen von Crews ihres Partners Tuifly. „Air Berlin entschuldigt sich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die ihren Passagieren aktuell durch Flugstreichungen und Verspätungen entstehen“, sagte ein Sprecher. „Wir arbeiten mit unseren Partner Tuifly unter Hochdruck daran, um die Situation zu lösen und die Unannehmlichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren.“

Offenbar ist auch der Flughafen Hannover am Donnerstag erneut von Flugausfällen betroffen. Vier Flüge wurden am Morgen gestrichen - zwei nach Palma de Mallorca, einer Richtung Antalya, sowie ein Flug nach Jérez de la Frontera.

Wird mein Flug gestrichen? Den aktuellen Status ihres Fluges am Flughafen Hannover können Sie auf hannover-airport.de einsehen. Wer mit Air Berlin fliegt, kann unter airberlin.com/flugstatus nachsehen, ob sein Flug gestrichen oder verlegt wurde oder pünktlich fliegt.

In Branchenkreisen hieß es, bei Air Berlin sei man vor allem darüber ungehalten, dass die Flugausfälle viele Fluggäste unvorbereitet träfen. Air Berlin hatte am Mittwoch knapp jeden zwanzigsten Flug streichen müssen. Betroffen waren der Airline zufolge 32 von insgesamt 696 Flügen. Grund seien Crew-Engpässe bei Tuifly, die zum Teil kurzfristig gemeldet würden - ein Drittel der Tui-Flotte fliegt samt Besatzung für Air Berlin. Auch bei Tuifly wurden mehr als 20 Flüge annulliert.

Bereits an den beiden Vortagen hatte es bei 30 Prozent der Tuifly-Flüge verspätete Starts gegeben, weil sich plötzlich viele Crews krank gemeldet hatten. Die kurzfristigen Krankmeldungen bei Tuifly machten es unmöglich, alle betroffenen Kunden frühzeitig zu informieren, teilte die Airline mit.

Kritik von Wirtschaftsminister Lies

Bei Tuifly steht ein tiefgreifender Umbau bevor, die Mitarbeiter befürchten Job-Verluste. „Die massiven kurzfristigen Krankmeldungen der Kabinen- und Cockpitmitarbeiter schaden Kunden und Mitarbeitern in hohem Maße“, hieß es in einer Erklärung von Tuifly. Mitarbeiter hingehen verliehen am Mittwoch ihren Sorgen in Langenhagen Ausdruck. Nach einer kurzfristig einberufenen Mitarbeiterversammlung hatten sich rund 50 von ihnen vor dem Unternehmensgelände positioniert. „Wir sind völlig alleingelassen“, kritisierte etwa Birgit Hinrichs, die seit 39 Jahren als Flugbegleiterin bei Tuifly arbeitet.

Mit deutlichen Worten forderte die niedersächsische Landesregierung am Mittwoch vom Ferienflieger Tuifly ein klares Bekenntnis zum Erhalt des Unternehmenssitzes. „Weiche Formulierungen wie, man werde weiter am Standort Hannover operieren, reichen den Beschäftigten nicht aus“, kritisierte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Es gehe nicht an, dass viele Tausend Urlauber in Mithaftung genommen würden, weil die Geschäftsführung die Mitarbeiter im Ungewissen lasse. „Die absolut unbefriedigende Informationspolitik gegenüber der Belegschaft ist für mich nicht akzeptabel“, sagte Lies.

dpa/sag/r.