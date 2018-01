Wirtschaft im Land wächst immer schneller

Hannover. Niedersachsens Konjunkturmotor läuft so gut wie selten zuvor. Die aktuelle Geschäftslage erreicht Rekordwerte wie zu Zeiten der Wiedervereinigung, und auch die Aussichten sind in fast allen Branchen gut, ergab die am Freitag vorgelegte Konjunkturumfrage der IHK Niedersachsen (IHKN).

„Wir sehen einen stabilen Aufschwung auf breiter Basis“, sagte IHKN-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage. Für 2018 erwarte man ein Wirtschaftswachstum von 2,0 bis 2,5 Prozent in Niedersachsen. Rund 60 000 neue Arbeitsplätze sollten entstehen.

„Unsere Wirtschaft wächst in diesem Jahr sehr viel schneller als in der Vergangenheit“, erklärte Schrage. Die Politik müsse Planungskapazitäten in den Behörden aufstocken, damit die Unternehmen investieren könnten wie beabsichtigt. Außerdem müsse sie helfen, Fachkräfte zu gewinnen, auch aus dem Ausland. 57 Prozent der befragten Unternehmen nannten den Fachkräftemangel als größtes Geschäftsrisiko. Im Vorjahr waren es 43 Prozent. Insgesamt wurden 1800 Unternehmen befragt.

Vor allem Autoindustrie, Maschinenbau und Elektrotechnik entwickelten sich stark. Die Bauwirtschaft arbeitet an der Kapazitätsgrenze. Der Einzelhandel allerdings blickt sorgenvoll in die Zukunft: Trotz steigender Umsätze fürchten die Händler sinkende Gewinne. Grund sei die Online-Konkurrenz, erklärte Schrage.

Von Thomas Strünkelnberg