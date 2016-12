Die Mitarbeiter der Versicherungsgruppe VHV in Hannover können sich wieder auf einen üppigen Bonus freuen. Der Vorstandsvorsitzende Uwe Reuter kündigte am Mittwoch eine Erfolgsbeteiligung von mehr als zwei Monatsgehältern an. Sie wird zusätzlich zu den 13,3 tariflichen Monatsgehältern gezahlt.