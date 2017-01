Wolfsburg. Der "Adblue"-Verbrauch bei Hunderttausenden 2,0-Liter-Diesel-Fahrzeugen mit sogenanntem SCR-Katalysator könne sich nach dem Software-Update in der Werkstatt erhöhen, sagte ein Volkswagen-Sprecher am Freitag. Zuvor hatte das Autofachportal „motor-talk.de“ über das Thema berichtet. Betroffen sind in Deutschland rund 145.000 Autos vor allem der Modelle Audi Q5 und Seat Alhambra sowie VW Passat und VW Sharan. Volkswagen will den Besitzern Gutscheine für fünf Füllungen des „Adblue"-Tanks spendieren.

Keine negativen Auswirkungen auf das Auto

„AdBlue“ wird in den Fahrzeugen im Abgaskanal zugegeben und reagiert unter bestimmten Bedingungen mit den gesundheitsgefährdenden Stickoxiden – so soll der Ausstoß verringert werden. Eine „Adblue“-Verbrauchsabweichung habe keine negative Auswirkungen etwa auf den Kraftstoffverbrauch, die Motorleistung oder die Abgas- und Geräusch-Emissionen, betonte Volkswagen. Nach der Umrüstung in der Werkstatt seien während der gesamten Nutzungsdauer des Fahrzeuges nur einzelne wenige zusätzliche „Adblue“-Füllungen notwendig. Der Zusatzstoff kann unter anderem an Tankstellen und in Werkstätten gekauft werden.