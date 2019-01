Hannover

Volkswagens Sammeltaxi-Dienst Moia will in Hannover erst spät auf Elektro-Fahrzeuge umstellen. Bis Sommer 2020 soll die Flotte zu 50 Prozent elektrifiziert sein, bis Sommer 2022 zu 100 Prozent, wie ein Sprecher auf Anfrage erklärte. Die Auflagen der Stadt Hannover verpflichten den Fahrdienst ohnehin, bis Ende 2020 die Hälfte seiner Flotte und bis 2022 alle Fahrzeuge umzustellen.

In Hamburg kommen hingegen von Anfang an speziell für Moia angepasste Elektrofahrzeuge zum Einsatz. Ab April sollen dort zunächst 100 der neuen Modelle fahren, wie Moia am Mittwoch bekanntgab. Binnen zwölf Monaten soll die Hamburger Flotte auf 500 Fahrzeuge anwachsen, später sogar auf 1000. Basis des Moia-Fahrzeugs ist der E-Crafter von Volkswagen Nutzfahrzeuge.

In Hannover fahren zurzeit 75 VW-Bullis (T6), allesamt mit Benzinmotor. Die Zahl der Nutzer ist laut der VW-Tochter seit Anfang Dezember von 50.000 auf 60.000 gestiegen.

Von Christian Wölbert