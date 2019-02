Hannover

Der Fahrdienst Moia weitet seine Aktivitäten in Hannover aus. Ab sofort ist er im gesamten Stadtgebiet verfügbar, wie die Volkswagen-Tochtergesellschaft am Freitag mitteilte. Die abgedeckte Fläche misst nun 204 Quadratkilometer, bislang waren es 114. Man wolle damit Berufstätige ansprechen, die von den Rändern Hannovers in die Innenstadt pendeln, erklärte das Unternehmen. „Vor allem in den Hauptverkehrszeiten tragen diese Pendlerströme einen großen Teil zur Entstehung innerstädtischer Staus bei.“

Um Pendler zum Umstieg zu bewegen, lockt Moia anfangs mit günstigeren Preisen. Ab dem 4. Februar kostet werktags jede Fahrt pro Person maximal 5 Euro – unabhängig von der Entfernung. Die Aktion gilt jeweils Montag bis Donnerstag von 6 bis 19 Uhr und Freitag von 6 bis 17 Uhr. Sie läuft bis zum 15. Februar. Im Herbst hatte Moia schon einmal die Preise vergünstigt.

Kritiker bemängeln Leerfahrten

Moia will erklärtermaßen Staus und Lärm in der Stadt dadurch reduzieren, dass die Fahrzeuge mehrere Passagiere auf einmal befördern, ähnlich wie Sammeltaxis. Kunden buchen und bezahlen die Fahrten per Smartphone-App, ein Algorithmus bündelt dann ähnliche Strecken zu gemeinsamen Fahrten. Kritiker aus dem konkurrierenden Taxigewerbe bemängeln allerdings, dass die Moia-Bullis zurzeit oft leer oder mit nur einem Fahrgast in Hannover umherfahren – also das Stauproblem keineswegs entschärfen.

Moia verweist darauf, dass die Zahl der Nutzer stetig steigt. Mittlerweile seien 70.000 Personen registriert, 20.000 mehr als Anfang Dezember. Man wolle die Zahl der Nutzer und die Auslastung der Fahrzeuge weiter steigern, sagte ein Sprecher gegenüber der HAZ. Außerdem werde man schrittweise auf Elektro-Fahrzeuge umsteigen.

