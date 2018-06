Emden

Das VW-Werk in Emden drosselt seine Produktion aufgrund rückläufiger Nachfrage nach dem Modell Passat. Nach Angaben des Betriebsrates sollen die Bänder insgesamt 24 Tage in diesem Jahr still stehen. Bisher seien nur drei Schließtage verabredet worden. Ein VW-Sprecher sagte dazu, dass man für die zweite Jahreshälfte mit einem Nachfragerückgang rechne. Die vom Betriebsrat genannte Zahl der Schließtage könne man jedoch nicht bestätigten: „Es ist nichts in Stein gemeißelt, die Verhandlungen laufen.“

Von Hans-Christian Wöste und Christian Wölbert