Der Autobauer Volkswagen investiert in neue Geschäftsfelder: Er übernimmt die Firma Pay By Phone - einen Spezialisten für das Bezahlen des Parkens per Handy - und will 1000 IT-Experten an Bord holen. Unterdessen läuft die letzte Rückrufwelle im Abgas-Skandal des Konzerns.