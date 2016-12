"Zulieferergipfel" am Dienstag

VW plant den Umbau der Kernmarke in Richtung elektrischer und vernetzt fahrender Autos. Auf diesem Weg wolle der Konzern auf stärkere Kooperation mit den Zulieferern setzen, so das Ergebnis des "Zulieferergipfels" am Dienstag. Landeswirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sagte dazu: „Wir lassen Niedersachsens Betriebe beim Wandel zur E-Mobilität nicht allein.“