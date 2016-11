Die Varta AG - das war über Jahrzehnte einer der großen Namen in Hannovers Wirtschaft. Mit langer Tradition, Tausenden Beschäftigten, an der Börse notiert, von der Industriellenfamilie Quandt dominiert. Bis die etwa um die Jahrtausendwende die Lust an dem Batteriehersteller verlor. Nun gibt es ein Comeback.