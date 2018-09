Hannover

Naschen ohne schlechtes Gewissen: Schokolade mit Kakao und Zucker aus fairem Handel ist mittlerweile fast überall erhältlich, wie ein „Marktcheck“ der Verbraucherzentrale Niedersachsen ergab. In 14 von 17 untersuchten Lebensmittelgeschäften in Niedersachsen habe man solche Produkte gefunden, erklärten die Verbraucherschützer am Montag. Der Discounter Lidl führe sogar 28 Schokoladensorten mit Fairtrade-Siegel.

Die Preise reichten in der Stichprobe von 0,49 bis 3,11 Euro pro 100 Gramm. „Verbraucher können fairen Handel bereits mit geringen Mehrkosten unterstützen“, schreibt die Zentrale. Der Mehrpreis solle bei den Kakaobauern ankommen und ihr Einkommen verbessern.

Die Verbraucherzentrale kritisiert allerdings, dass Käufer oft nur im Kleingedruckten auf der Rückseite der Verpackung erfahren, ob der Hersteller den sogenannten Mengenausgleich nutzt. Dabei werden fair gehandelte Rohstoffe gekauft, sie dürfen aber mit konventioneller Ware vermischt werden. Anlass des Marktchecks ist die bevorstehende „Faire Woche“, eine bundesweite Aktionswoche zum Fairen Handel vom 14. bis 28. September.

Von Christian Wölbert