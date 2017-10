Die Gewerkschaft Verdi ruft von ihr vertretene Postbank-Mitarbeiter in sieben Bundesländern dazu auf, am heutigen Montag die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind insgesamt 60 Filialen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, wie ein Sprecher der Gewerkschaft mitteilte.