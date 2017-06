Beschäftige des Einzelhandels streiken in vielen Städten - unter anderem auch in Hannover - für höhere Löhne. In den laufenden Tarifverhandlungen fordert die Gewerkschaft eine Anhebung der Einkommen um 6 Prozent. Doch die meisten Beschäftigte sind gar nicht tarifgebunden und würde nicht profitieren.