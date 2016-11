Der Talanx-Konzern peilt nach der Abrechnung für die ersten neun Monate nun ein höheres Ergebnis für das Gesamtjahr an. Die Prognoseanhebung hört sich allerdings unspektakulär an: Statt „ungefähr“ will der hannoversche Versicherungsriese nun „mindestens“ 750 Millionen Euro Jahresgewinn abliefern.