Verwirrung um Öffnungszeiten an Heiligabend

Hannover. „Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel gewerblich anbieten“, dürfen dort am 24. Dezember auch dann öffnen, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt - was in diesem Jahr der Fall ist. Die meisten Supermärkte wollen von der Ausnahme keinen Gebrauch machen und lassen ihre Filialen bundesweit geschlossen. Angekündigt wurde das zum Beispiel von Aldi, Rewe und Kaufland. „So können unsere Mitarbeiter nach einer verkaufsintensiven Woche Heiligabend in Ruhe im Kreis ihrer Familien und Freunde begehen“, erklärte Kaufland.

In Niedersachsen ist die Rechtslage anders, deswegen dürften die allermeisten Geschäfte hier sowieso nicht öffnen. Sie dürfen für den 24. 12. auch keinen verkaufsoffenen Sonntag beantragen, denn das ist für die Adventssonntage explizit ausgeschlossen. Der 24. 12. ist dieses Jahr auch der vierte Advent.

Wie für jeden Sonntag gibt es Ausnahmen. Öffnen dürfen zum Beispiel Apotheken, Tankstellen und Geschäfte an Bahnhöfen. Außerdem dürfen Läden öffnen, die kleiner als 800 Quadratmeter sind und generell ausschließlich „Waren des täglichen Kleinbedarfs“ anbieten, zum Beispiel Bäcker. Die meisten Supermärkte sind größer oder bieten auch andere Waren, daher müssen sie geschlossen bleiben.