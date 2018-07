Hannover

Chef-Wechsel bei Hannovers größtem Arbeitgeber: Thomas Sedran löst Anfang September Eckhard Scholz als Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) ab. Das teilte Volkswagen am Dienstagmorgen mit. Der Wechsel kommt nicht ganz überraschend. In den letzten Wochen kursierten bereits Informationen über einen baldigen Abschied von Scholz, der die Marke seit 2012 als Vorstandssprecher und seit 2014 als Vorstandsvorsitzender führte. Laut Volkswagen verlässt Scholz das Unternehmen nun „auf eigenen Wunsch“.

Sein Nachfolger Thomas Sedran arbeitet erst seit drei Jahren bei Volkswagen: 2015 übernahm er die Leitung der Konzernstrategie. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem Entscheidungen für den langfristigen Aufbau von Elektro-Kompetenz in Wolfsburg. Zuvor führte er Opel als Interims-Chef und trug die Verantwortung für die Marken Chevrolet und Cadillac in Europa.

Scholz will Gründe nach Werksurlaub erläutern

Volkswagen stehe vor einer „Zeitenwende“, auf die sich das Unternehmen organisatorisch, personell und konzeptionell einstellen müsse, schrieb Scholz am Dienstag in einem „persönlichen Brief an die Belegschaft“. Nun sei deshalb auch für ihn der richtige Zeitpunkt, „etwas Neues zu beginnen“. Er habe darum gebeten, von seinen Pflichten im Konzern entbunden zu werden. „Die Beweggründe werde ich Ihnen nach dem Werksurlaub gern persönlich erläutern.“

„Ich bin im Herzen ein Nutzi geworden und der Abschied fällt mir schwer!“, schrieb Scholz. Mit Sedran werde aber „ein sehr erfahrener Manager“ an seine Stelle treten. „Ich möchte Sie herzlich bitten, ihn ebenso tatkräftig und loyal zu unterstützen, wie sie es bei mir getan haben.“

Die VWN-Betriebsratsvorsitzende Bertina Murkovic dankte Scholz: „Wir konnten uns darauf verlassen, dass er leidenschaftlich für unsere Marke und den Standort Hannover gekämpft hat“, schrieb sie an die VWN-Mitarbeiter. Diesen Einsatz und dieses Engagement müsse auch sein Nachfolger zeigen.

Von Christian Wölbert