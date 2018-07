Hannover

Der weltweit erste Zug mit Brennstoffzellen-Antrieb wurde am Mittwoch vom Eisenbahn-Bundesamt für den Passagierverkehr zugelassen, wie der Hersteller Alstom mitteilte. Der französische Zughersteller baut den „Coradia iLint“ in seinem Werk in Salzgitter. Zwei Prototypen sollen vom Spätsommer an zwischen Cuxhaven und Buxtehude im Testbetrieb die ersten Passagiere befördern, kündigte Alstom an.

Insgesamt hat die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen 14 Exemplare bestellt. Sie sollen ab Ende 2021 auf den nicht elektrifizierten Strecken im Norden des Bundeslandes fahren und Dieselzüge ersetzen.

Von Christian Wölbert