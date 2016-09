Weniger Arbeitslose in Niedersachsen

Hannover. Die Arbeitslosenquote betrug 5,9 (August: 6,0) Prozent und blieb damit auf Vorjahresniveau. "Von dem Abbau der Arbeitslosigkeit haben fast alle Personengruppen profitiert. Am stärksten fiel der Rückgang bei den unter 25-Jährigen aus", erklärte Klaus Stietenroth, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Agentur für Arbeit.

Bundesweit sinkt die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im September um 77 000 auf 2,608 Millionen. Das sind 100.000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 5,9 Prozent zurück.

dpa