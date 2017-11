Auf deutschen Straßen sind immer weniger Autos mit schwerwiegenden Mängeln unterwegs. Dies hat der TÜV Nord in Hannover festgestellt. Nach der am Mittwoch vorgelegten Statistik sank der Anteil der Fahrzeuge, die eine neue TÜV-Plakette nicht auf Anhieb bekamen, auf 22,2 Prozent nach 22,9 Prozent im Vorjahr. Es war der vierte Rückgang in Folge.