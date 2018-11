Hannover

Der hannoversche Online-Reifenhändler Delticom spürt die Auswirkungen des warmen Herbstes. „Aufgrund der milden Temperaturen zum Ende des dritten Quartals konnten wir in unserem Kerngeschäft nicht von einem frühen Start in die Winterreifensaison profitieren“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In den ersten neun Monaten des Jahres beliefen sich die Umsätze demnach insgesamt auf 418 Millionen Euro, zwei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Delticom hofft nun auf kalte Temperaturen, die den Absatz von Winterreifen ankurbeln. Der Geschäftserfolg werde auch in diesem Jahr maßgeblich von den Wetterbedingungen abhängen, heißt es in der Mitteilung. Dank der relativ kühlen zweiten Oktoberhälfte habe das Geschäft bereits an Dynamik gewonnen. Seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Delticom. Man rechne weiterhin mit einem Umsatz in Höhe von 690 Millionen Euro.

Von Christian Wölbert