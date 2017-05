Wird Volkswagen in Salzgitter Batterien fertigen?

Seine Rede ist langatmig, vom Blatt abgelesen – doch dann wird der VW-Chef überraschend konkret: „Ich befürchte, wenn die Energiekosten so sind, wie sie sind, werden die Fabriken für die Zellfertigung nicht in Deutschland stehen“, sagte Matthias Müller am Montagabend bei einer Veranstaltung der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN).