Wolfsburg

Die Fahrzeugproduktion im VW-Werk Wolfsburg gerät wegen Nachschubproblemen in Stocken. Die Montagebänder für Golf, Tiguan und Touran stehen am Freitag für einen Tag still. „Grund hierfür ist ein aktueller Lieferengpass bei Motorenkomponenten“, wie ein Volkswagen-Sprecher auf WAZ-Anfrage bestätigte.

Volkswagen hat den betroffenen Beschäftigten das Angebot gemacht, am Freitag auf freiwilliger Basis über Freizeitentnahme zuhause zu bleiben. Die Mitarbeiter in der Produktion, die auf ein langes Wochenende verzichten wollen und am Freitag trotzdem zur Arbeit kommen, sollen mit anderen Aufgaben beschäftigt werden. Während die Montagebänder für einen Tag ruhen, wird in Bereichen wie Presswerk, Wagenfertigstellung oder der Instrumententafel-Fertigung weiter gearbeitet.

Auch in Emden ruht die Produktion

Grund für die eintägige Produktionspause sind nach WAZ-Informationen Nachschubprobleme bei Teilen für Diesel-Motoren. Deshalb müssen auch im VW-Werk Emden die Bänder an mindestens sieben weiteren Tagen gestoppt werden. Die „Emder Zeitung“ berichtete, Grund für den Stillstand seien Probleme bei Zulieferern der VW-eigenen Motorenwerke Salzgitter. Nach Informationen der Zeitung soll es vor allem bei den 1,6- und 2,0-Liter-TDI-Motoren Engpässe geben.

Von Florian Heintz