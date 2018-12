Hannover

Der Anteil der Selbstständigen unter den Erwerbstätigen in Niedersachsen ist weiter gesunken. Die sogenannte Selbstständigen-Quote lag nach Angaben des Landesamts für Statistik (LSN) im Jahr 2017 bei 8,9 Prozent. Dies seien 1,3 Prozentpunkte weniger als fünf Jahre zuvor.

Grund für die Entwicklung sei die nach wie vor boomende Wirtschaft, sagte ein Sprecher der Industrie- und Handelskammer Hannover. Viele potenzielle Gründer und Gründerinnen zögen eine sichere Anstellung dem mit einem größeren Risiko verbundenen Schritt in die Selbstständigkeit vor.

Die Gründungszahlen in Niedersachsen seien dabei bereits seit Jahren relativ gering, sagte der IHK-Sprecher. Aus dem aktuellen „Niedersachsen-Monitor 2018“ des LSN geht hervor, dass die Selbstständigen-Quote deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 9,8 Prozent liegt. Die in Relation meisten Selbstständigen gibt es in Berlin (14,4) und in Hamburg (13,0 Prozent), die wenigsten in Sachsen-Anhalt (7,4) und Mecklenburg-Vorpommern (8,4 Prozent).

Von RND/dpa