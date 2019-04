Schweden ist das Partnerland der Hannover Messe. Wieviel Hightech steckt in dem kleinen Land? Und was genau verbindet Deutschland und Schweden? Dazu haben der schwedische Botschafter in Deutschland, Per Thöresson, und der deutsche Botschafter in Schweden, Hans-Jürgen Heimsoeth, einen Gastbeitrag für die HAZ verfasst.