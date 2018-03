Von Politik und Autobauern zum Narren gehalten

Hannover. Wer einen Diesel fährt, ist bereits heute der Dumme: Die Restwerte der Fahrzeuge sind schon abgesackt, und sie werden noch weiter sinken. Die Dieselkrise kostet die Verbraucher bares Geld. Und jetzt werden sie auch noch zum Narren gehalten – von Politik und Herstellern gleichermaßen.

Beide Seiten verhalten sich in der Diskussion um Hardwarenachrüstungen scheinheilig. Politiker zeigen mit dem Finger auf die angeblich ach so böse Autoindustrie. Sie verschweigen allerdings meist: Die Politik selbst hat jahrelang die dreckige Luft in den Städten ignoriert und nur laxe Abgastests auf dem Prüfstand vorgeschrieben. Die meisten Diesel sind gesetzeskonform – wie will man die Industrie also zwingen, sie nun nachzurüsten?

Trotzdem riskieren auch die Hersteller ihre Glaubwürdigkeit, beziehungsweise die Reste davon. Sie könnten auch abseits der Hardwarenachrüstungen jede Menge unternehmen, um Fahrverbote zu vermeiden und die Wertverluste alter Diesel in Grenzen zu halten. Sie könnten ihre Eintauschprogramme attraktiver machen und verlängern, sie könnten noch mehr Geld in Fonds einzahlen, mit denen Städte zum Beispiel ihre Busflotten nachrüsten, den öffentlichen Nahverkehr fördern oder mehr Fahrradwege bauen.

Und sie könnten offen zugeben, warum sie kein Interesse an den Hardwarenachrüstungen haben: Sie wollen lieber neue Autos verkaufen, als ein paar Milliarden auszugeben, um die alten sauber zu bekommen. Gut möglich, dass diese Strategie aufgeht und die Industrie am Ende profitiert. Kommen Fahrverbote, werden viele Dieselbesitzer dringend ein neues Auto brauchen.

Christian Wölbert