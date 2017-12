16 Mal „Prosit Neujahr“ auf der ISS

Washington. „Frohes Neues“ heißt es an Silvester auch auf der Internationalen Raumstation ISS. 16 Mal werde die ISS an Silvester die Datumsgrenze überqueren. „Wir fangen an, das neue Jahr zu feiern, wenn wir über die östlichen Inseln fliegen. Auf der Station wird es dann 10 Uhr sein. Danach feiern wir, wenn in Japan Mitternacht ist, weil Norishige (Kanai) zur Crew gehört. Danach feiern wir nach Moskauer Zeit“, sagte der russische Kosmonaut Anton Schkaplerow.

In den vergangenen Jahren haben die Astronauten auf dem Außenposten der Menschheit 400 Kilometer über der Erde auch um Mitternacht nach US-Ostküstenzeit gefeiert, dazu zur Greenwich-Time in London. Alle ISS-Raumfahrer – die Russen Schkaplerow und Alexander Misurkin, die US-Amerikaner Scott Tingle, Mark Vande Hei und Joseph Acaba sowie der Japaner Kanai – wollen gemeinsam anstoßen, allerdings vorschriftsgemäß nicht mit Alkohol, sondern mit Fruchtsaft.

