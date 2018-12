Hannover

Zum Jahreswechsel werden nach Schätzungen der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung etwa 7,67 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das seien rund 83 Millionen Menschen mehr als im Jahr zuvor und damit etwa so viele Menschen, wie derzeit in Deutschland lebten, erklärte die Stiftung am Freitag in Hannover. Besonders stark wachse die Bevölkerung in Afrika.

Auf dem afrikanischen Kontinent werde sich die Bevölkerung nach UN-Berechnungen von derzeit 1,3 Milliarden Menschen auf voraussichtlich 2,5 Milliarden Menschen im Jahr 2050 annähernd verdoppeln. Bis 2100 werde die Bevölkerung Afrikas voraussichtlich um weitere zwei Milliarden auf rund 4,5 Milliarden Menschen wachsen.

Hauptursache ist hohe Zahl ungewollter Geburten

Eine Hauptursache des Bevölkerungswachstums in Afrika südlich der Sahara ist die hohe Zahl ungewollter Geburten“, sagte DSW-Geschäftsführerin Renate Bähr. Denn dort könne jede zweite Frau nicht verhüten, obwohl sie das möchte. „Das hat zur Folge, dass Frauen dort im Durchschnitt ein Kind mehr bekommen, als sie sich wünschen.“ Gründe seien mangelnde Aufklärung, Verhütung sowie keine gute Gesundheitsversorgung und eine fehlende Gleichberechtigung der Frauen.

Die DSW kümmert sich als Entwicklungsorganisation in den entsprechenden Ländern um Möglichkeiten der Familienplanung. Jugendliche sind die wichtigste Zielgruppe der Projekte.

Von RND/epd/dpa