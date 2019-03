Hannover

Eine Frage vorab: Haben Sie sich auch schon mal gefragt, ob es nicht irgendwie einfacher geht, eine Ananas zu schälen und anschließend zu verzehren? Am Ende ist es doch so: Fast jeder geht dabei gleich vor, schneidet zuerst den Deckel und den Boden ab und macht sich dann an die harte Schale.

Im Internet macht nun ein Video die Runde, das schon millionenfach angesehen wurde und fast jeden verblüfft zurücklässt. So haben die meisten Menschen noch nie eine Ananas gesehen.

Stück für Stück wird die Ananas in kleine Teile zerrupft. Beere für Beere. Und dann ganz entspannt verzehrt.

Sehen Sie hier zwei Versionen des verblüffenden Tricks.

Von RND