Ausschlafen? Nein, der Berg ruft!

Berlin. Einen Wecker kann man ausstellen, zweijährige Zwillinge haben leider keine Schlummertaste. Aber das eigentlich Beunruhigende ist das Getrappel im Oberdeck des Ferienhauses. Der Frühnebel hat sich noch nicht ganz vom Berggipfel verzogen, da stehen die beiden Großen schon komplett angezogen und tatendurstig an der Tür. Es sind ja auch nur noch zwei Stunden, bis die Skischule beginnt. An normalen Tagen – also dann, wenn es morgens wirklich schnell gehen muss – würde das Zweitkind auf seine Boheme-Konstitution verweisen („Ich bin nun mal Langschläfer“), und die Große würde auf den Satz „Die Schule fängt gleich an“ mit einem pflichtbewusst-genervten „Hmm“ bei halb geöffneten Augenlidern reagieren.

In den Bergen ist alles anders

Aber jetzt ist alles anders. Schließlich ruft nicht die Pflicht, sondern der Berg. Und der wird auch nach mir rufen, unweigerlich. Denn wenn die Skischule erst mal zu Ende ist, werden die Großen mit Mama und Papa fahren wollen. Was ja herzallerliebst wäre, wenn wir denn irgendwann in den vergangenen zehn Jahren einmal auf Brettern gestanden hätten.

Runter geht’s immer

Andererseits traue ich mir schon zu, den Berg runterzukommen. Allerdings vermutlich eher als Lawine. Ich betrete unsicher den Skiverleih, montiere mir die grotesk klobigen Stiefel an die Füße, wanke zum Sessellift und schwebe ganz allein den Berg hinauf. Ein Schnellkurs, bevor die Lütten fertig sind.

Wenn die Kinder dabei sind, sollte ich mir im Lift einen weniger panischen Gesichtsausdruck angewöhnen. Gott, ist das alles lange her, die Zeit, als man unbekümmert und sportlich war. Oben falle ich erst einmal eher unelegant aus dem Lift. Hat zum Glück keiner gesehen.

Die Physik ist auf meiner Seite

Später wird dann alles sehr entspannt auf der blauen Piste. Die Kinder halten mich überraschenderweise für kompetent, die Große will ein Wettrennen fahren. Kein Problem, denke ich. Die Physik ist auf meiner Seite. Nichts ist so schnell wie eine Lawine. Dann aber rast ein kleiner Schatten in der Zieleinfahrt an mir vorbei. Nun gut. Gewinnen lassen ist auch wichtig.

