Für viele ist es undenkbar: barfuß laufen. Und dann auch noch in den Bergen? Auf spitzen Steinen? Barfußwanderer Martl Jung erklärt im Interview, warum er gerade das toll findet.

Was haben Sie eigentlich gegen Schuhe?

Ein Schuh ist wie ein philippinisches Gefängnis: heiß, eng, feucht und extrem ungesund. Der große Unterschied zu den Insassen dort: Sie als Schuhträger haben die Möglichkeit, da rauszukommen. Also, befreien Sie Ihre Füße aus dem Knast, lassen Sie sie leben, atmen, sich bewegen. Pferchen Sie die Füße doch nicht ohne Zwang ein.

Es scheint wirklich so, als ob Sie Schuhe hassen.

Schuhe haben schon ihre Berechtigung. Am Bau zum Beispiel wäre man bescheuert, wenn man keine Sicherheitsschuhe trägt. Auch in Kliniken sehe ich das ein. Heute habe ich den Rasen gemäht, da trug ich auch Schuhe. Ich verteufele die Dinger ja nicht. Ich will nur, dass wir sehen, dass wir eigentlich prima ohne Schuhe auskommen, dass dies natürlicher und besser für die Füße ist. Das ist so wie mit anderen Konventionen, wie Krawatten im Büro oder Verschleierung in der arabischen Welt: Die meisten tun das und hinterfragen es nicht. Auch bei den Schuhen sollten wir öfter mal hinterfragen, ob sie wirklich nötig sind.

Aber muss es denn dann gleich Extrembergsteigen ohne Schuhe sein?

Natürlich nicht, ich bin zwar mal in vier Wochen von München nach Verona marschiert. 500 Kilometer und 32.000 Höhenmeter in vier Wochen. Hochgebirge, Gletscher, Klettersteige, Geröllabstiege. Aber da bin ich an meine Grenzen gekommen. Ich hatte nicht einmal Schuhe mitgenommen. Das werde ich nicht mehr machen. Aber manchmal macht man halt auch was Verrücktes, einfach weil man es mal machen will.

Über Stock und Stein – da stößt der begeisterte Barfußwanderer Martl Jung auch mal an seine Grenzen. Quelle: Symbolbild: Pixababy

Sind Sie generell Masochist?

Es tut eigentlich nicht weh, wenn man viel barfuß geht und eine entsprechende Lederhaut hat. Blasen bekomme ich nur an den Händen, wegen der starken Belastung durch die Wanderstöcke beim Bergabgehen. In den vergangenen Jahren hatte ich zwei Schnittwunden an den Füßen: einmal wegen einer spitzen Schraube auf unserem Balkon, ein anderes Mal wegen einer Glasscherbe im Strandbad.

Was halten Sie von den Barfußpfaden, die überall angelegt werden?

Grundsätzlich ist es gut, wenn so etwas eingerichtet wird. Aber es ist schon seltsam, dass wir erst dann die Schuhe ausziehen wollen, wenn da ein Schild mit der Aufschrift „Barfußweg“ steht. Als ob man das nicht überall könnte! Mir fällt auch auf, dass es in den vergangenen paar Jahren immer mehr Orte gibt, die solche Pfade anlegen. Da ist schon ein Bedürfnis der Menschen, Natur intensiver zu erleben.

Sie geben Barfußwanderseminare, schreiben Artikel, halten Vorträge und arbeiten an einem Buch. Woher kommt das Interesse der Menschen am schuhlosen Gehen?

Wir sind gemacht, um zu laufen. Jeder Fuß hat 27 Knochen, im Schuh sind sie wie einbetoniert. Die müssen sich bewegen. Jetzt findet ein Umdenken statt. Der Knoten im Kopf, den viele haben, scheint sich ein wenig zu lösen. Sie sollten sehen, mit welcher Begeisterung in meinen Seminaren gestandene Manager ihre 300-Euro-Schuhe weglegen und über Wiesen laufen. Die freuen sich wie kleine Kinder. Barfuß gehen ist ja auch eine Art Achtsamkeit. Es ist ein sinnliches Erlebnis, ich spüre die Feuchtigkeit, die Temperatur, die Struktur des Bodens. Ich gehe konzentrierter, werde nicht so leicht müde, kann ohne Schuhe in schwierigem Gelände schneller reagieren. Ich knicke eigentlich nie um, weil sich mein Fuß dem Untergrund anpasst. Nach Vorträgen gibt es übrigens immer wieder einen Moment, in dem Zuhörer auf mich zutreten und mich fragen, ob sie meine Füße berühren dürfen. Das ist etwas merkwürdig. Die meisten sind dann überrascht, wie weich sich die Sohle anfühlt.

Barfuß laufen als „ein sinnliches Erlebnis“: Martl Jung machen Kälte, Hitze und Unebenheiten nichts aus. Quelle: privat

Gut zu wissen. Sie haben Ihre Schuhe schon lange ausgezogen, oder?

Ich bin ohne Schuhe geboren! Auch als Kind in Garmisch bin ich viel barfuß gelaufen. Es hat mir immer Spaß gemacht. Als Jugendlicher ging ich ohne Schuhe in die Disco. Man hat ein ganz anderes Gefühl als mit Schuhen. Einige fanden das ein bisschen seltsam, aber das ist deren Problem. Der eine oder andere hat schon mal eine brennende Zigarette auf den Boden fallen lassen. Eine schmerzhafte Erfahrung. Vor einigen Jahren habe ich dann bei Wanderpausen die Schuhe ausgezogen und bin ein bisschen losmarschiert, erst über Wiesen, dann auf Kies, dann auf Geröll und im Fels.

Ist barfuß laufen nicht sehr unhygienisch?

Wer barfuß gehen unhygienisch findet, der sollte mal an seinen Socken riechen. Für viele Wanderer ist das größte Glück des Wandertages nicht der Moment am Gipfel, sondern der, wenn sie am Abend ihre Stiefel ausziehen können. In den Schuhen brodelt es förmlich. Wer barfuß geht, hat nicht automatisch schmutzige Füße – und niemals Schweißfüße oder Blasen. Und niemand sagt, dass man nur dann ein echter Barfußwanderer ist, wenn man seine Füße nie wäscht.

Was sagen denn stiefeltragende Wanderer, denen Sie im hochalpinen Gelände begegnen?

Ach, da kommen schon lustige Bemerkungen. Meine Lieblingskommentare sind „Ist ja toll: unsichtbare Schuhe“ oder „Hat das religiöse oder finanzielle Gründe?“ oder „Kann ich von der Fußsohle etwas abhaben?“.

Wie wird man zum Barfußwanderer?

Sie müssen die Schuhe ausziehen (lacht)! Nein, im Ernst: Langsam anfangen! Am besten damit, im Alltag nur Schuhe zu tragen, wenn es unbedingt sein muss. Erst zu Hause, im Garten, dann auf Asphalt und Kies, dann auf schwierigerem Gelände. Schließlich kann man schon mal eine kleine Wanderung wagen. Ich empfehle trotzdem, immer Schuhe mitzunehmen, da es viele Abschnitte gibt, die barfuß wenig Freude machen.

Schuhe aus – und los! Wer barfuß gehen möchte, sollte langsam anfangen. Ideales Übungsgelände: Rasen im Park oder Garten. Quelle: Symbolbild: Pixabay

Wo sollte man anfangen?

Eine Wohltat ist schöner Waldboden mit vermoderten Fichtennadeln. Im Gebirge ist Granit sehr angenehm. Kalkstein ist die Hölle, das ist am anstrengendsten, weil Kalk sehr scharfkantig ist. Genießen Sie Wiesenwege, Sandstein oder Granit.

Ab welcher Temperatur sollte man Schuhe anziehen?

Da gibt es keine Regel, an sonnigen Wintertagen laufe ich auch im Schnee barfuß. Wenn es rutschig oder eisig wird, schnalle ich Grödel, das sind leichte Steigeisen, an meine blanken Füße. Aber beim Skifahren trage ich natürlich auch Stiefel.

Das ist beruhigend, denn noch gibt es ja keine Barfuß-Skibindung.

Vielleicht wäre das mal eine Idee.

Schuhträger neigen eher zu Plattfüßen Barfuß gehen ist gesund.Das belegt eine neue Vergleichsstudie von Sportmedizinern in Deutschland und Südafrika. Die Forscher vermaßen dafür die Füße von insgesamt 1015 Kindern und Jugendlichen in beiden Ländern. Die Messung des Fußgewölbes ergab, dass deutsche Kinder, die häufiger Schuhe tragen, eher zu Plattfüßen neigen. Ihr Fußgewölbe war im Schnitt bis zu 12 Prozent flacher als das der Barfußkinder aus Afrika.

Von Interview: Stefan Wagner/RND