Das „Standardpaar“ ist in den Vierzigern, hat Kinder in der Pubertät, ist maximal eingespannt im Beruf, hat vielleicht schon Eltern, die Hilfe brauchen. Eigentlich scheint alles tipptopp zu sein, es gibt vielleicht eine schöne Wohnung, man kommt über die Runden, kann mal Urlaub machen, schaut zurück auf 15 Jahre Beziehung … und dann geht jemand fremd. Scheinbar ohne große Vorwarnung. Und da sind wir schon beim etwas „ausgetretenen“ Begriff der Midlife-Crisis.

Midlife-Crisis ist eine wichtige Lebensphase

Gibt es die überhaupt? Ja, es gibt sie, und es ist eine sehr wichtige Lebensphase. Männer scheinen mit der „Krise“ etwas mehr zu tun zu haben, diese liegt etwa irgendwo im Alter zwischen 42 und 52 Jahren. Es ist eine Rückschau auf das Leben. Man hat oft einige Ziele erreicht, und zieht nun Bilanz. War es gut? Hatte ich die richtigen Ziele? Bin ich glücklich damit? Und vor allem: Möchte ich so weitermachen?

Man hat vielleicht schon den einen oder anderen Freund mit Krankheiten und spürt zum ersten Mal so richtig das Älterwerden und dass die Zeit endlich ist, die man hat. Viele Männer wollen sich dann gern verbinden mit Vitalität, sich jung fühlen. Häufig werden neue Sportarten gesucht, Statussymbole angeschafft, und man ist auch anfällig für „Neues“, was den Beziehungsbereich angeht.

Die Zeit der zweiten Pubertät

Man kann diese Zeit durchaus wie eine zweite Pubertät im positiven Sinne sehen. Man probiert sich neu aus, ist teilweise extrem risikobereit und sieht sich starken emotionalen Höhen und Tiefen ausgesetzt. Es ist sehr wichtig, diese Themen nicht zu unterdrücken, sondern durch sie durchzugehen. Problematisch wird es immer dann, wenn man vorhandene Partner nicht ehrlich miteinbezieht, dass für sich allein zu lösen versucht oder hinter dem Rücken des Partners ein Parallelleben führt.

Frauen können eine ähnliche Thematik in der Zeitspanne haben. Für viele Frauen liegt die „Krise“ aber zehn Jahre früher, insbesondere wenn sie eine lange Beziehung hatten, die schon im frühen Erwachsenenalter begann oder aber Anfang 30 keine aussichtsreichen Beziehungen haben.

Will ich mein Leben so weiterführen?

Ähnlich wie bei Männern geht es um das Thema: Will ich mein Leben so weiterführen? Will und kann ich eine Familie beziehungsweise Kinder haben? Will ich mit diesem Partner Kinder? Wenn man lange Zeit bestimmte Bedürfnisse in seinem Leben oder in seinen Beziehungen vernachlässigt hat – ob bewusst oder unbewusst –, kann man sehr anfällig sein für andere Menschen außerhalb der bestehenden Beziehung, die scheinbar genau das liefern.

Dabei geht es häufig um Verstandenwerden und Wertschätzung – Sex und Körperlichkeit sind meist gar nicht der Start, sondern entstehen dann erst in der Folge. Leider sind die dabei entstehenden Verliebtheiten oft extrem intensiv – aber sie sind in vielen Fällen wie ein Strohfeuer, das kurz heiß brennt, aber dann mangels Masse schnell wieder ausgeht. Ein anderer Partner wird einen definitiv nicht aus den Wirrungen einer Midlife-Crisis retten.

In der Midlife-Crisis muss man sich entscheiden

Deshalb sollte man sich Zeit geben, bevor man auf dieser Basis Entscheidungen trifft, die man nicht mehr ungeschehen machen kann. In der Midlife-Crisis will man oft alles – muss aber einsehen, dass man eben doch nicht in der ersten Pubertät ist und alles relativ gefahrlos ausprobieren kann. Man hat nicht mehr alle Optionen offen – wenn man sich für eine entscheidet, stirbt automatisch eine andere. Dieser Realität muss man sich stellen. Man hat mehr Verantwortung und kann diese auch nicht einfach loswerden.

Dennoch gibt es keinen allgemein richtigen Ausgang dieser Lebensphase. Für den einen ist vielleicht Trennung (von was auch immer) das Richtige, der andere stellt fest, dass das Gras woanders definitiv nicht immer grüner ist – und dass man es doch ziemlich gut hat mit dem Bekannten, bei dem man jetzt bereit ist, sich noch mehr einzulassen.

Der Autor ist unter www.liebeschip.de zu erreichen.

Von Christian Hemschemeier/RND